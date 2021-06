WindTre presenta importanti novità per gli abbonati che desiderano attivare una nuova ricaricabile. Il gestore si propone in estate come vero e grande rivale di Iliad. Proprio in queste settimane, gli utenti avranno la possibilità di attivare una tariffa senza precedenti, la Go Unlimited Star+.

WindTre lancia la sfida ad Iliad: ecco la tariffa con Giga illimitati

La proposta di WindTre Go Unlimited Star+ si rivolge agli utenti che cercano un pacchetto senza limiti per i consumi da smartphone. Nel dettaglio, la ricaricabile prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare verso tutti e Giga no limits per la navigazione internet.

I clienti che decidono di attivare la WindTre Go Unlimited Star+ saranno chiamati ad un pagamento mensile, con spesa fissa di 7,99 euro. Per i nuovi utenti che scelgono la promozione di WindTre è anche prevista anche la garanzia di costo bloccato. Questa garanzia copre i primi sei mesi di abbonamento per gli utenti.

Così come per le altre promozioni di WindTre, anche in tale circostanza sono previste una serie di condizioni aggiuntive. Gli utenti che sono interessati a questa promozione, in primo luogo, dovranno versare una quota extra per l’acquisto della SIM pari a 10 euro.

Anche come per speculari tariffe dedicate ai nuovi abbonati, con la Go Unlimited Star+ è necessario effettuare l’operazione di portabilità del numero da altro operatore. Per questa ragione, ad oggi, la ricaricabile è prevista per i soli clienti TIM, Vodafone ed Iliad. La richiesta di attivazione deve pervenire in uno dei punti vendita WindTre su scala nazionale