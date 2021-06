Con il boom di vendite di biciclette, tradizionali ed elettriche, Vodafone ha cercato di entrare in un mercato, quello degli smart tracker, che abbiamo già affrontato il mese scorso, con la recensione del Vodafone Curve. Questa volta ha deciso di annunciare e proporre sul mercato un dispositivo molto simile, ma realizzato e pensato appositamente per i ciclisti e per la loro sicurezza. Stiamo parlando di Curve Bike light & GPS tracker, il terzo dispositivo della gamma Smart Tech “Designed & Connected by Vodafone“.

Lo smart tracker per ciclisti

Si tratta di una soluzione all-in-one che garantisce ai ciclisti maggiore sicurezza, visibilità su strada e soprattutto connettività con il proprio smartphone. Il device è completo di una luce intelligente per il freno posteriore, che è in grado di operare in maniera dinamica in relazione alla velocità, e inoltre di offrire ai ciclisti anche il tracciamento GPS, il rilevamento di eventuali impatti o incidenti e un servizio di alert che permette di avvisare in caso di spostamento inatteso della bici o di inviare notifiche a familiari e amici in caso di emergenza. Tante le misure di sicurezza, sia per il ciclista stesso, sia in caso di furto, per un dispositivo ambivalente che funziona in entrambe le situazioni, oltre a fornire le misure di sicurezza, come le luci, indispensabili per i ciclisti di tutte le età.

Il dispositivo è disponibile per l’acquisto da oggi direttamente sul sito ufficiale di Vodafone a questo link. Il prezzo di vendita è di 139€, con inclusi 6 mesi di abbonamento, e successivamente l’abbonamento andrà a costare 2.99€ per ogni mese di utilizzo. Senza l’abbonamento il dispositivo sarà inutilizzabile, quindi nel caso decidiate di acquistarlo valutate anche questo aspetto e questo costo aggiuntivo.