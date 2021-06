TIM mette ancora di più al centro le offerte relative all’intrattenimento televisivo. Il gestore italiano, che si appresta a promuovere le sue tariffe con incluso DAZN per la prossima stagione della Serie A, ha previsto anche delle importanti offerte con Netflix e con i contenuti di TIMvision inclusi.

TIM, la migliore iniziativa con i contenuti di Netflix inclusi

Nel corso di queste ultime settimane, TIMvision è sempre un asset più importante per i clienti di TIM. Il gestore italiano promuove la sua piattaforma streaming, anche in associazione cn Netflix. In questo senso, nasce la promozione Mondo Netflix, una delle migliori promozioni pensate proprio per il mercato dell’intrattenimento tv.

Gli abbonati che intendono sottoscrivere una promozione con Mondo Netflix avranno a loro disposizione un doppio ticket. Da un lato gli utenti potranno accedere ai contenuti di TIMvision, e dall’altro avranno libero accesso ai film e alle serie tv di Netflix. Per quanto concerne Netflix, gli abboanti avranno avranno libero accesso ai titoli del catalogo ufficiale. Il prezzo previsto per questa promozione sarà di 12,99 euro ogni trenta giorni.

L’offerta Mondo Netflix rappresenta una delle migliori iniziative per i clienti di TIM che intendono accedere ad una vasta quantità di contenuti streaming. Non meno importante è poi la promozione pensata dal gestore italiano con Disney+.

Gli abbonati che intendono sottoscrivere questa seconda iniziativa del gestore italiano pagheranno un costo di 7,99 euro. Oltre a tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma di Disney, anche in questa occasione gli utenti avranno libero accesso ai contenuti di TIMvision.