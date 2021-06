Dopo il gran parlare che ha suscitato l’ormai attesissimo Realme GT, presentato già in Cina, finalmente giungono notizie più consistenti, che lo vedrebbero come finalmente in arrivo nel mercato Europeo. Dopo il grandissimo successo che gli smartphone Realme hanno avuto in questi ultimi due anni, il modello in questione è proprio il tassello fondamentale che manca nel catalogo Realme, orientato essenzialmente sulla fascia media ed entry level.

Abbiamo visto con le nostre recensioni della serie 8 come anche quest’anno l’azienda si sia dimostrata all’altezza di competere con i brand della concorrenza in particolare nella fascia che va dai 200 ai 300€, che rappresenta effettivamente la fascia di mercato più popolata e che interessa maggiormente gli utenti in fase di acquisto.

Realme GT diventa realtà

Finalmente abbiamo notizie di prima mano direttamente dall’azienda, che fa sapere agli utenti che Realme GT è ormai in dirittura di arrivo per il mercato europeo. Dopo tanti leak, tante notizie a riguardo probabilmente verso metà mese potremo mettere le mani su questo dispositivo, con un prezzo che dovrebbe essere estremamente aggressivo in relazione alle sue caratteristiche e che per l’Italia verrà annunciato prossimamente, orientativamente intorno ai 400-500€.

Per quanto riguarda la variante di memoria già menzionata, quella da 16 GB + 512 GB, non è stato ancora confermato se sarà disponibile nel nostro mercato locale. Per altre varianti da 8GB + 128GB e 12GB + 256GB occorre attendere la presentazione ufficiale europea che, come già detto, dovrebbe avvenire a brevissimo.

In ogni caso rimanete sintonizzati sul nostro sito per non perdervi le nostre ultime news in merito e soprattutto la recensione che siamo sicuri arriverà presto sui nostri principali canali e su YouTube.