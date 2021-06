In concomitanza con la festa della Repubblica di questo 2 Giugno 2021, PosteMobile ripropone l’offerta ricorrente Creami Wow Weekend 30GB attivabile dai nuovi clienti con o senza portabilità, fino al 6 Giugno 2021, salvo proroghe o cambiamenti.

Creami Wow Weekend 30GB è generalmente commercializzata periodicamente. L’ultima volta in cui è stata disponibile risale allo scorso Maggio 2021. Ricordiamoci insieme cosa propone.

PosteMobile Creami WOW Weekend nuovamente disponibile

Creami Wow Weekend 30GB si può sottoscrivere online dalla pagina web ufficiale dell’operatore o tramite contatto con consulente telefonico e, come detto, si rivolge esclusivamente ai nuovi clienti PosteMobile. I già clienti non possono attivarla. L’offerta Creami Wow Weekend 30GB prevede un bundle mensile composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico internet mobile in 2G, 3G, e 4G+ a 4.99 euro al mese.

Nell’offerta sono inclusi, senza costi aggiuntivi, anche l’hotspot e i servizi di reperibilità Ti cerco e Richiama ora, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212. I nuovi potenziali clienti PosteMobile desiderosi di attivarla devono far fronte a un pagamento iniziale di 20 euro per la nuova SIM PosteMobile, con 10 euro di traffico telefonico incluso. I contributi di attivazione e spedizione al domicilio indicato sono inclusi.

La sottoscrizione dell’offerta in questione, prevede anche la contemporanea attivazione del piano tariffario ricaricabile Creami neXt 1, in promozione a 4,99 euro mensili, invece che a 10 euro al mese. Creami neXt 1 prevede credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri nazionali e 10 Giga di traffico dati, che corrispondono a 10240 credit. Per scoprire maggiori dettagli o per attivare l’offerta visitate il sito ufficiale dell’operatore.