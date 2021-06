La recente offerta tariffaria Super Jump dell’operatore virtuale Noitel può essere ancora attivata per tutto il mese di Giugno 2021, salvo ulteriori proroghe. Al prezzo di 7,99 euro al mese sono previsti minuti, 50 SMS e 100 Giga.

Noitel, brand di Irideos dopo l’incorporazione del gruppo CloudItalia, utilizza la rete Vodafone 4G a partire dal 25 Luglio 2019, tramite la piattaforma di Plintron Italia, con velocità massima di 60 Mbps in download e 40 Mbps in upload. Scopriamo insieme ulteriori dettagli.

Noitel Super Jump a meno di 8 euro al mese attivabile fino al 30 giugno 2021

Per attivare l’offerta Super Jump, lanciata il 1° Maggio 2021 e attualmente in promozione fino al 30 Giugno 2021, bisogna sostenere un costo di 10 euro per la nuova SIM, oltre al contributo di attivazione pari a 5 euro. Super Jump prevede nel dettaglio un bundle mensile di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati in 4G al costo di 7,99 euro al mese per tutti i nuovi clienti.

Per ottenere lo sconto sul prezzo mensile è possibile sia attivare un nuovo numero che richiedere la portabilità da un altro operatore. Per i già clienti è previsto invece un costo di 8,99 euro al mese. Nel caso di esauriscano tutti i Giga e gli SMS disponibili mensilmente, salvo opzioni aggiuntive attive sulla propria linea, vengono applicate le condizioni previste dal Piano Base 30, attivo di default su tutte le nuove SIM Noitel.

Tale piano tariffario prevede un costo di 7 centesimi di euro per ogni SMS, 23 centesimi di euro al minuto per chiamate verso numeri fissi e mobili nazionali e 5 centesimi di euro per ogni MB consumato durante la navigazione in internet. I rinnovi mensili di Super Jump avvengono automaticamente tramite addebito su credito residuo, ma solo nel caso in cui questo sia sufficiente a coprire il costo dell’offerta. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale di Noitel.