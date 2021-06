Mozilla ha revisionato il design di Firefox alcune volte negli ultimi dieci anni, in particolare con l’aspetto “Australis” nel 2014 (con il grande pulsante Indietro e le schede simili a Chrome) e la riprogettazione “Photon” nel 2017. Firefox 89 è stato rilasciato oggi su piattaforme desktop e mobile.

L’aggiornamento presenta un nuovo design revisionato, soprannominato “Proton“. L’ultima riprogettazione è una revisione più piccola rispetto ad Australis e Photon, quindi questa volta dovrebbero esserci meno lamentele sui cambiamenti da parte degli utenti. La maggior parte dei cambiamenti sono leggeri: più spazio attorno ad alcuni elementi, meno icone nella barra degli indirizzi e così via.

Mozilla Firefox 89 è già disponibile al download

Il cambiamento più significativo è la barra delle schede, dove le schede ora “fluttuano” sopra la barra con un’ombra esterna. È sicuramente una versione unica delle schede del browser, ma la barra delle schede funziona ancora allo stesso modo. Mozilla ha affermato nel suo post sul blog: “Il nuovo Firefox è piacevole per gli occhi, luminoso e vivace su schermi di tutte le dimensioni: computer, smartphone e tablet. Siamo sempre entusiasti quando viene lanciato un nuovo Firefox e quando si tratta di riprogettazione, siamo ancora più entusiasti”.

Anche Firefox 89 su Android e iOS presenta alcuni elementi di riprogettazione. Il browser Android ha nuove icone in tutta l’app e, a differenza del browser desktop, Firefox per Android mantiene le icone nel menu a scomparsa. Firefox è disponibile per il download dal sito ufficiale. Puoi anche scaricare l’app Android dal Play Store o la versione iOS dall’App Store.