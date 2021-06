La conferenza annuale di Microsoft è stata realizzata in occasione dell’arrivo dei nuovi prodotti, in particolare le nuove tecnologie di cloud computing e gli aggiornamenti dei servizi destinati ai consumatori.

Edge, browser della nota azienda che tutti conosciamo anche in quanto sostituto di Internet Explorer, e Teams, sono le due piattaforme che subiranno più modifiche in assoluto. Microsoft ha anche rivelato nuovi strumenti basati sulla tecnologia GPT-3, lo strumento realizzato da OpenAI. Quel che molti utenti vogliono è una nuova versione del sistema operativo Windows. Il CEO dell’azienda ha confermato che arriverà presto. Microsoft ritiene che Edge sia il “browser con le migliori prestazioni su Windows 10”. Le aziende “esterne” saranno in grado di creare apposite app che si collegano alle piattaforme Microsoft. Ad esempio, presto Fluid Framework arriverà su Teams. Potrebbe essere un enorme vantaggio per i 145 milioni di utenti che attualmente utilizzano la piattaforma.

Microsoft: gli annunci più importanti dei nuovi prodotti e servizi in arrivo nel 2021

Microsoft ha affermato che avrebbe sviluppato “soluzioni avanzate di intelligenza artificiale” per i suoi clienti, ma non ha rivelato quali. Durante l’evento, l’azienda ha rivelato in che modo l’IA verrà integrata per creare app senza dover conoscere formule o scrivere codici, grazie all’aiuto di Power Apps. La maggior parte delle persone, tuttavia, è probabilmente più interessata agli aggiornamenti per il sistema operativo di Windows nel suo insieme rispetto a questi aggiornamenti per Teams, l’AI o Edge.

Quasi il 75% degli utenti in tutto il mondo predilige i prodotti Microsoft. “Presto vi mostreremo uno degli aggiornamenti più significativi per Windows dell’ultimo decennio. La nostra promessa è questa: creeremo più opportunità per ogni sviluppatore. Accoglieremo ogni creatore che è alla ricerca della piattaforma più innovativa, nuova e aperta per creare, distribuire e monetizzare le applicazioni”.