Grossi guai per chi utilizza la connessione 4G, la tecnologia per la connessione da mobile infatti presente una falla piuttosto grave. Un campanello d’allarme da non ignorare per soprattuto se si pensa che la tecnologia per la connessione a internet resta la più utilizzata nel pianeta; malgrado la nascita del 5G infatti la vecchia tecnologia, anche a causa dei problemi di espansione della linea, continuerà ad essere il principale strumento per la navigazione ancora per qualche tempo.

Per di più il 4G è, ad oggi, la rete che per più tempo ha connesso i nostri dispositivi; insomma la criticità scoperta risulta un grosso problema per la sicurezza di tutti. A peggiorare il tutto poi un altro fattore, la falla presente nella rete 4g non è risolvibile.

Falla 4G: è a rischio la privacy degli utenti

Grazie a questa falla nel sistema, chiunque si connettesse alla rete 4G potrebbe essere vittima di tracciamento. Chiunque volesse potrebbe infatti insinuarsi nella comunicazione tra host e provider e sostituirsi a quest’ultimo. Nel caso in cui dovesse accadere una cosa del genere il malintenzionato potrebbe registrare qualsiasi informazione in transito.

Questo gli permetterebbe, nella peggiore delle ipotesi, persino di entrare in possesso dei dati sensibili della vittima. Una volta ottenute queste informazioni poi non sarebbe difficile accedere al conto corrente del malcapitato per prosciugarlo completamente. L’unica soluzione per evitare questi rischi è quella di velocizzare la transizione alle nuove tecnologie 5G; queste infatti, oltre ad essere incredibilmente più performanti, garantisco anche una maggiore protezione delle comunicazioni.