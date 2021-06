Changpeng Zhao, CEO di Binance – sito web che si occupa dello scambio di criptovalute – si è rivolto a Twitter per dire la sua sulle dichiarazioni di Elon Musk in merito all’uso della criptovaluta.

“Quando rendi elettriche le auto, sei ecologico. Quando usi l’elettricità per gestire le reti finanziarie più efficienti al mondo, è un problema ambientale“. Zhao sembra fare riferimento al recente annuncio di Elon Musk secondo cui Tesla non accetterà più pagamenti in bitcoin. Questo ha causato un calo del valore di mercato di molte criptovalute.

“Tesla ha sospeso gli acquisti dei veicoli in Bitcoin”, si legge in una dichiarazione, repostata da Elon Musk. “Siamo preoccupati per il rapido aumento dell’uso di combustibili fossili per l’estrazione e le transazioni di Bitcoin, in particolare il carbone, che ha le peggiori emissioni di qualsiasi altro combustibile. La criptovaluta è una buona idea su molti livelli e crediamo che abbia un futuro promettente, ma non può avere un grande costo per l’ambiente”.

Elon Musk e le recenti dichiarazioni sul Bitcoin hanno sollevato numerose critiche

“Intendiamo utilizzare il Bitcoin per le transazioni non appena il mining si affiderà ad una fonte di energia più sostenibile“. L’analisi dell’Università di Cambridge suggerisce che la rete bitcoin utilizza più di 121 terawattora (TWh) all’anno, il che la classificherebbe tra i primi 30 consumatori di elettricità in tutto il mondo se fosse un Paese. La celebre criptomoneta consuma quasi la stessa quantità di energia dell’intero paese dell’Argentina.

È stato anche scoperto che il sistema bancario britannico utilizza quasi il doppio delle emissioni annuali di carbonio del Regno Unito, secondo un rapporto di Greenpeace e del WWF. Chi investe in criptovalute deve essere pronto a perdere tutto all’improvviso. Tali preoccupazioni sono dovute al carattere volatile della criptovaluta. Gli investitori stanno supplicando Musk di non twittare più a riguardo, poiché ogni messaggio può influenzare drasticamente il prezzo delle valute digitali.