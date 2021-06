DAZN: i nuovi prezzi con la Serie A in esclusiva e la programmazione settimanale

Si preannuncia una stagione ricca di soddisfazioni quella di DAZN, azienda che infatti dal prossimo mese di agosto riuscirà a trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A TIM. Gli utenti dunque dovranno abituarsi di nuovo ad una piattaforma che accentrerà il proprio potere, riuscendo dunque a togliere in questo caso a SKY l’opportunità.

Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, dal prossimo anno DAZN offrirà degli abbonamenti con prezzi in logico rialzo. Si parla infatti di un abbonamento da 29,99 € al mese per tutti coloro che si abboneranno, mentre dall’1 al 28 luglio è prevista un’offerta da 19,99 € al mese per ben 14 mesi. Tutti quelli che invece sono già abbonati pagheranno 19,99 € al mese da settembre per un anno mentre luglio e agosto saranno totalmente gratuiti.

Nel frattempo la programmazione non dorme mai e infatti lascia disponibili tantissimi eventi in diretta live streaming. In basso c’è l’elenco con tutte le migliori trasmissioni di questa settimana fino a domenica.

DAZN: questi sono gli eventi migliori che andranno in onda durante questa settimana