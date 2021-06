Dopo alcune informazioni trapelate su Twitter la scorsa settimana, è ora ufficiale che ci sono altri remaster di Crysis in arrivo sia per Crysis 2 che per Crysis 3. Annunciato in un teaser trailer, Crysis Remastered Trilogy sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e persino su Nintendo Switch. La compatibilità con le versioni precedenti porterà anche Crysis Remastered Trilogy sulle console di nuova generazione.

Nel trailer si può osservare che tutti i giochi sembrano incredibili come il primo remaster di Crysis. Essendo “ottimizzati per la prossima generazione” in collaborazione con Saber Interactive, si spera che i remaster avranno tutti un bell’aspetto. La domanda rimane ovviamente, se la trilogia di Crysis avesse effettivamente bisogno di un remaster.

Crysis Remastered potrebbe arrivare molto presto

Questi titoli sono sempre stati un punto di riferimento per la qualità grafica anche molto tempo dopo la loro uscita. Non è chiaro quali miglioramenti avranno questi due giochi rispetto alle loro versioni originali (che sono state rilasciate rispettivamente nel 2011 e nel 2013), ma Crysis Remastered potrebbe fornire alcuni suggerimenti.

Il titolo comprende texture fino a 8K, sfocatura del movimento, supporto HDR, impostazioni di luce ed effetti particellari migliorati. Crysis Remastered offre anche ray-tracing basato su software su Xbox One X e PS4 Pro, quindi sarà interessante vedere come o se Crytek sfrutta le capacità di ray-tracing di PS5 e Xbox Series X/S.

Sarai in grado di acquistare i giochi individualmente o come parte del remaster della trilogia, nel caso in cui possiedi già il primo remaster. Il trailer attualmente prevede la Crysis Remastered Trilogy come “in arrivo”, ma dovrebbe arrivare nell’autunno 2021 come esclusiva di Epic Games Store.

Se vuoi giocare al primo Crysis Remaster, il titolo è attualmente in vendita in offerta sulla piattaforma Epic Games al prezzo di 14,99 euro.