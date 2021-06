In attesa dell’arrivo del Prime Day 2021 di Amazon potete già trovare un bel regalo dedicato a tutti i lettori, in particolare quelli che preferiscono il digitale.

Amazon sta infatti riproponendo l’offerta che permette di provare il servizio Kindle Unlimited in maniera totalmente gratuita per i primi 3 mesi dell’abbonamento. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon propone Kindle Unlimited gratuito per 3 mesi

La promo è riservata solo ad alcuni utenti Prime selezionati e sarà disponibile fino al prossimo 22 giugno 2021. Per chi non lo conoscesse, il servizio Kindle Unlimited permette di accedere ad un catalogo con migliaia di libri, subito scaricabili sul proprio lettore Kindle o sull’app per smartphone. In questo modo è possibile leggere su qualsiasi dispositivo, con accesso illimitato a circa 1 milione di eBook in tante lingue diverse.

Volete scoprire se siete tra i fortunati a poter accedere all’offerta per Kindle Unlimited? Allora basta recarsi sul sito ufficiale della piattaforma e seguire la procedura. Dopo i primi 3 mesi gratuiti, il servizio sarà si rinnoverà in automatico al costo di 9,99 euro al mese. L’offerta può essere annullata in qualsiasi momento, ma non può essere richiesta da chi ha già un abbonamento attivo.

Questa promozione, come anticipato precedentemente, è stata lanciata dal colosso di Seattle in attesa del proprio Prime Day estivo. Per chi ancora non sapesse di cosa stiamo parlando, il Prime Day è un giorno (o una serie di giorni) in cui tantissimi prodotti presenti sulla piattaforma sono proposti ad un prezzo super scontato. Non ci resta che attendere per scoprire le date ufficiali per questo 2021.