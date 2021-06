Come da appuntamento settimanale questo giovedì parliamo del nuovo gioco rilasciato in maniera del tutto gratuita da Epic Games. In questo periodo di sconti Epic ha ridato vita al Mistery Box, un gioco a sorpresa rilasciato alle 17 di ogni giovedì.

Se la settimana scorsa era stato rilasciato il famosissimo Among Us, che di base aveva un costo di partenza di pochi euro, in questo caso il valore del gioco è molto più elevato: Frostpunk è un gestionale dal valore di 27.90 euro che vale la pena approfondire, soprattutto se regalato.

Frostpunk, il gestionale post apocalittico

Il gioco gratuito della settimana rilasciato da Epic Games è Frostpunk, un gioco gestionale rilasciato nel 2018 da 11 Bit Studios. Si tratta di un gioco di sopravvivenza in cui si dovrà prendere le redini di una società, come leader dell’ultima città al mondo: il proprio dovere è quello di occuparsi dei cittadini e delle infrastrutture per fare sopravvivere la società stessa in un mondo dominato dal gelo.

Per poterlo scaricare in maniera del tutto gratuita, vi basterà accedere allo store di Epic con il vostro account, recarci alla pagina relativa al gioco che potete trovare a questo link, e cliccare su acquista. Nella fase finale della transazione non vi verrà addebitato nessun costo e potrete aggiungere e provare il titolo nella vostra libreria per sempre, senza ulteriori vincoli di alcun tipo.

Ricordatevi che questo è un appuntamento settimanale, rimane quindi collegati per non perdervi nessuna novità nell’ambito della tecnologia e del gaming e soprattutto, buon divertimento con Frostpunk!