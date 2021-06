Oggi si sente spesso parlare di WiFi Gratis! Se anche voi siete interessati, ecco come fare ad avere una connessione WiFi completamente gratuita, senza spendere nemmeno un centesimo. Si tratta di un’iniziativa realizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico per garantire a tutti l’accesso a Internet. Ecco i dettagli.

WiFi Gratis per tutti: ecco come averlo

Iniziamo da una precisazione: non tutti potranno essere così fortunati da avere un accesso diretto direttamente dalla propria abitazione al WiFi Gratis. Questo perché si tratta di un’iniziativa che diversi Comuni italiani stanno attuando, ma che prevede punti di accesso sparsi per la città, ma non in tutta.

Tuttavia questo nuovo progetto, che prende il nome di WiFi Italia e che è sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha come obbiettivo quello di garantire punti di accesso gratuiti a tutti i cittadini in alcune zone della città. Questo per venire incontro a quelle famiglie che forse un abbonamento mensile per avere la Fibra a casa non se lo possono permettere.

Sono tanti i Comuni che stanno aderendo all’iniziativa. Se ancora il tuo non offre questo servizio, ecco come fare per averlo. Basta inviare una richiesta al proprio Comune di residenza specificando la propria necessità.

All’effettivo non sarebbe così strano se venisse presa in considerazione. Anche perché lo Stato sta mettendo a disposizione dei Comuni circa 15mila euro per la realizzazione di punti di accesso gratuiti alla rete WiFi.

Se il tuo Comune ha già questo servizio ecco come sfruttarlo

Se già il tuo Comune di residenza offre il WiFi gratuitamente, sfruttarlo è molto semplice. Basta scaricare l’app ufficiale WiFi Italia disponibile sia per dispositivi Android sul Google Play Store, che per quelli iOS su App Store di Apple.

La sua funzione sarà quella non solo di far accedere il dispositivo dell’utente automaticamente al WiFi gratuito, ma anche indicare i punti di accesso più vicini. Tra l’altro in diversi ospedali sono già attivi HotSpot gratuiti e in tanti altri stanno per essere attivati.

Questo progetto è in fase di sviluppo, con la promessa che presto moltissimi comuni italiani beneficeranno di questo servizio da offrire ai propri cittadini. Nel caso in cui ancora non fosse attivo nel proprio Comune oppure l’accesso troppo distante da casa, si può sempre optare per il Bonus Internet con TIM.