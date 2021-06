Non sarebbe la prima volta che gli utenti si lamentano per quanto riguarda le problematiche portate da WhatsApp. Chiaramente si tratta di vicissitudini che non dipendono direttamente dalla nota applicazione di messaggistica, la quale è infatti portatrice inconsapevole di tutto ciò.

Si tratta di fenomeni ormai in voga da tempo, ovvero di truffe che qualcuno pensa di immettere all’interno della chat sfruttando le catene di Sant’Antonio. Secondo quanto riportato un nuovo metodo di truffa sarebbe stato diffuso ultimamente, riuscendo addirittura a rubare l’account a diverse persone. Il tutto passerebbe attraverso WhatsApp Web, variante desktop della celebre piattaforma che per essere attivata necessita di un messaggio di conferma. Si tratterà di un codice, il quale in alcuni casi viene intercettato dei truffatori che riescono a farselo inviare degli ingenui utenti. A far scattare l’allarme è stata ancora una volta la polizia di Stato che ha scelto di mettere sotto gli occhi di tutti questo fenomeno.

WhatsApp: la nuova truffa che riesce a rubarvi il profilo in pochi minuti

“Molto spesso gli utenti, tratti in inganno dalla presunta conoscenza del mittente, non esitano ad assecondare la richiesta, rispondendo al messaggio, ignari di essere vittime di una truffa”. Rispondendo agli hacker, “il codice inviato consente ai cybercriminali di impadronirsi dell’account WhatsApp e di sfruttare il servizio di messaggistica istantanea per compiere ulteriori frodi utilizzando il numero di telefono della vittima. Questi riescono ad avere accesso ai contatti salvati nella rubrica, innescando una sorta di catena di Sant’Antonio: il profilo WhatsApp dell’utente che ci richiede di inviargli il codice è effettivamente un nostro contatto, che a sua volta ha avuto la violazione del suo account attraverso la stessa condotta fraudolenta. Invitiamo pertanto tutti a verificare le fonti e a non cliccare mai sui link sospetti presenti nei messaggi.“