WhatsApp: entrare in incognito e senza ultimo accesso è possibile

Per molti anni gli utenti hanno continuato ad esplorare WhatsApp, applicazione che oggi è diventata fondamentale per tutti. Nonostante in molti non abbiano ancora chiaro il concetto base dell’applicazione che è quello di messaggiare e nient’altro, qualcuno sta cominciando a guardare al di fuori delle possibilità offerte dalla celebre piattaforma americana.

In realtà ci sono tante altre funzioni che rendono WhatsApp davvero impressionante rispetto alla concorrenza, soprattutto grazie agli aggiornamenti riportati negli ultimi anni. Questi hanno fatto sì che arrivassero anche chiamate e videochiamate, proprio per avere una comunicazione completa sia a livello lavorativo che per quanto riguarda lo svago giornaliero. Un aspetto sul quale il pubblico ha sempre insistito è però quello della privacy, la quale risulta imprescindibile ai fini della riuscita di un progetto del genere. WhatsApp a messo basi solide proprio per quanto concerne la privacy e la sicurezza, ma adesso ci sarebbe un’applicazione in grado di accentuarla ancor di più.

WhatsApp: con la nuova applicazione è possibile leggere i messaggi esternamente senza figurare online

Non ci sono dubbi sul fatto che WhatsApp sia l’applicazione più utilizzata al mondo, ma oggi sembrerebbe che ci sia anche una nuova aggiunta. Si tratta di un’applicazione di terze parti in grado di intercettare tutti i messaggi in arrivo su WhatsApp per permettere al pubblico di leggerli al di fuori.

Unseen offre infatti l’opportunità di restare offline ma soprattutto di non aggiornare l’ultimo accesso. Ovviamente non avrete l’opportunità di rispondere ma resterete sempre aggiornati per tutto ciò che vi arriva su WhatsApp.