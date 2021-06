Vodafone si propone come grande protagonista della stagione estiva. Il gestore inglese rimette in campo una delle sue promozioni strategiche, la Special 70 Giga, per contrastare le operazioni commerciali di altri due provider come TIM e Iliad.

Vodafone, per l’estate una ricca tariffa con minuti e 70 Giga

Il pacchetto per i clienti che andranno ad attivare la Special 70 Giga è sempre molto ricco. Nel dettaglio, gli utenti che sottoscrivono una SIM con la Special 70 Giga avranno consumi senza limiti per le telefonate verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per la connessione di rete. Vodafone ha previsto un costo di listino per questa ricaricabile pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

La novità delle ultime settimane è inoltre molto rilevante. I clienti che scelgono la Special 70 Giga avranno una garanzia assoluta per i costi. In base agli accordi con AGCOM, almeno per il primo semestre, non vi potranno essere rimodulazioni sui costi di listino.

Per la sottoscrizione della Special 70 Giga è necessario menzionare una serie di condizioni aggiuntive per gli abbonati. In primo luogo, gli interessati a questa tariffa di Vodafone dovranno aggiungere una soglia aggiuntiva di 10 euro. Il costo sarà però una tantum e valido per l’attivazione della rete e della SIM.

Gli abbonati che desiderano sottoscrivere questa tariffa potranno rivolgersi in un punto vendita di Vodafone sul territorio italiano. Al tempo stesso, i nuovi clienti di Vodafone dovranno effettuare la portabilità del numero attuale. La ricaricabile guarda pertanto al pubblico degli attuali abbonati TIM, WindTre ed Iliad.