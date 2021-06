Vodafone: la compagnia questa volta vi deluderà, in arrivo i nuovi rincari

È vero che gli operatori telefonici offrono sempre delle buone notizie grazie alle promozioni super convenienti, ma è anche vero che molto spesso ci riservano delle pessime sorprese. Stiamo parlando delle rimodulazioni di Vodafone che negli ultimi giorni stanno travolgendo i clienti e che hanno seminato una serie non indifferente di critiche. Ebbene, non possiamo farci nulla purtroppo.

Vodafone: arriva il rincaro spietato

Il 31 Maggio una tra le compagnie più famose ed utilizzate ha apportato degli aumenti ad alcune delle sue promozioni di rete mobile. Già dal mese di Aprile però si iniziava a parlare di alcuni cambiamenti da parte di Vodafone. Nello specifico, ad essere “prese di mira” sono tutte quelle promo low cost e/o winbarck della gamma Vodafone Special, per le quali sono previsti aumenti pari a 1,99 euro al mese. Alla fine del mese dunque sono stati contattati tutti coloro che hanno aderito a una delle promozioni coinvolte nella modifica contrattuale unilaterale dello scorso mese, con la possibilità – come previsto dalla legge – di esercitare il diritto di recesso o passaggio ad altra compagnia telefonica senza andare incontro ad alcuna penale.

Da ben 3 giorni non è più possibile tornare indietro. Alcuni dei clienti presi di mira hanno avuto la possibilità di attivare un bundle di traffico dati aggiuntivo in regalo per 12 mesi, semplicemente contattando il numero gratuito 42590. Allo stesso tempo, in caso la 50 Giga Free sia già attiva, è possibile richiedere la nuova attivazione senza far slittare la data di scadenza di quella già attivata in precedenza. Per maggiori informazioni, ci sono tutti i dettagli sulla pagina Vodafone Informa del sito ufficiale.