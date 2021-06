Il nuovo volantino Trony è veramente assurdo, e promette la possibilità di accedere ad una lunga serie di prezzi molto più bassi del normale, con i quali sarà facilissimo pensare di risparmiare, senza sentirsi strettamente limitati ad una specifica categoria merceologica.

La campagna promozionale ripercorre tutto quanto abbiamo già visto in passato, i clienti potranno fruire della medesima soluzione indistintamente dalla provenienza (non sul sito ufficiale), in altre parole potranno recarsi in un qualsiasi negozio per godere ugualmente degli sconti e dei prezzi descritti. Come al solito, se interessati, è presente la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, in modo da poter versare il tutto in comode rate mensili tramite il proprio conto corrente bancario.

Trony: la campagna promozionale è assurda

Il volantino Trony nasconde al proprio interno una soluzione veramente molto apprezzata e richiesta dagli utenti, per approfittare della campagna non è necessario acquistare specifici modelli o quant’altro, basterà recarsi personalmente in un punto vendita, ed aggiungere al proprio carrello tutto ciò che si desidera.

Una volta giunti in cassa, gli addetti provvederanno a consegnare buoni sconto di 20 euro ogni 100 euro di spesa effettivi, indistintamente da ciò che si è acquistato, con una sola eccezione. Nell’eventualità in cui si dovesse scegliere un televisore del valore superiore ai 599 euro, è previsto il raddoppio dei buoni sconto, con consegna di coupon di 40 euro ogni 100 euro di spesa (solo in questo caso).

