Tiscali ha da poco reso disponibile una nuova promo che offre ben 100 GB di traffico dati e non solo, il tutto ad un costo non troppo elevato. Si tratta, in particolare, dell’offerta Smart 100 ed è dedicata a tutti gli utenti provenienti dalla concorrenza, tra i quali Vodafone, Iliad, WindTre, Very Mobile, ho. Mobile, Postemobile, Fastweb e altri operatori virtuali minori.

Tiscali: arriva la nuova offerta Smart 100 per chi effettua la portabilità

Come già accennato, Tiscali ha dunque lanciato una nuova interessantissima offerta volta soprattutto ad attirare a sé nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero dagli operatori telefonici rivali come Vodafone e WindTre. La promo è Smart 100 e, come suggerisce il nome, offre 100 GB di traffico dati con connettività 4G ( (velocità fino a 225 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload), 100 SMS e minuti illimitati.

Il tutto avrà un costo di 9,99 euro al mese in promozione anziché 14,99 euro e sarà scalato dal conto bancario o dalla carta di credito. Il costo di attivazione è gratuito e non è previsto nessun obbligo di effettuare una prima ricarica, mentre sono previsti 10 euro per il costo della scheda SIM. Assieme a questa offerta, sono inoltre inclusi diversi servizi. Tra questi, ci sono la segreteria telefonica, il trasferimento di chiamata, la navigazione hotspot, la possibilità di gestire l’offerta tramite l’app MyTiscali e non solo.

Con Smart 100 di Tiscali, infatti, gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti illimitati e gli SMS senza alcun costo aggiuntivo anche in Europa. Per attivare l’offerta o per avere maggiori dettagli, vi lasciamo il link del sito ufficiale.