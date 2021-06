Summertime: riconfermato il vecchio cast, ma con l'arrivo di volti inaspettati

Summertime ha il potere di farci volare in alto, allontanando ogni tipo di pensiero negativo. È una di quelle serie televisive che dovete vedere almeno una volta nella vita, nel momento in cui avete l’umore sotto terra. Cattleya – parte di ITV Studios, è arrivata esattamente un anno sulla piattaforma americana, ed oggi torna a far sognare con le sue trame leggere e spensierate.

In vista di un arrivo ormai concreto, Netflix ha sfornato il teaser di Summertime, accompagnato dalla canzone di Ariete. Lei stessa ha dichiarato: “Anche se può sembrare un brano spensierato, ‘L’ultima notte’ nasconde la nostalgia di un’estate che finisce. Mentre la scrivevo mi tornavano in mente la spiaggia, i faló con gli amici, le serate passate a bere e quella inevitabile tristezza che avverti quando tutto sta per finire.”

Summertime: il cast ufficiale

Per quanto riguarda invece il cast della serie, tra i personaggi vedremo: Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Ale (Ludovico Tersigni), Dario (Andrea Lattanzi), Sofia (Amanda Campana), Edo (Giovanni Maini), Blue (Alicia Ann Edogamhe), Giulia (Romina Colbasso) a cui si aggiungono Lola (Amparo Pinero Guirao), Rita (Lucrezia Guidone) e Jonas (Giovanni Anzaldo). Degli adulti rivedremo anche Isabella (Thony) e Antony (Alberto Boubakar Malanchino), rispettivamente la mamma e il papà di Summer e Blue, Laura (Maria Sole Mansutti) e Maurizio (Mario Sgueglia) ovvero la mamma e il papà di Ale. Miguel (Jorge Bosch) sarà invece il nuovo allenatore del ragazzo, e Loris (Giuseppe Giacobazzi), il papà di Edo, avrà come fidanzata Wanda (Marina Massironi).

Ebbene, è arrivato il momento di rivelarvi la data d’uscita inaspettata: Summertime uscirà domani!