Secondo quanto riferito in un tweet dal noto leaker Ice Universe, il prossimo Samsung Galaxy Z Fold 3 sarà più leggero di ben 13 grammi rispetto al suo predecessore. Infatti, mentre il peso del Galaxy Z Fold 2 è di 282 grammi, quello del nuovo foldable di Samsung sarà di 269 grammi.

La nuova gamma di foldable di Samsung è davvero molto attesa da tutti, parliamo ovviamente del Galaxy Z Fold 3 ma anche del prossimo Galaxy Z Flip. Scopriamo insieme tutte le nuove indiscrezioni.

Samsung Galaxy Z Fold 3: ecco le ultime notizie

Non è una grande riduzione di peso, ma considerando quanto pesano gli smartphone pieghevoli, anche la minima differenza è ben accetta. Utilizzare il Galaxy Z Fold 2 con una sola mano, anche quando è piegato, non è di certo una passeggiata, mentre affaticare la mano con questo telefono risulta facile.

Ice Universe ha inoltre rivelato alcune informazioni in più sul Galaxy Z Flip 3. L’informatore ha detto che il ‘mento’, ovvero la cornice inferiore del Galaxy Z Flip 3, misurerà solamente 3,8 mm. Sarà quindi 1 mm più sottile di quello del Galaxy Z Flip 2, il cui bordo inferiore misura 4,8 mm.

Vi ricordo che, sia il Galaxy Z Fold 3 che lo Z Flip 3 dovrebbero essere lanciati ad agosto. Ovviamente noi non vediamo l’ora del lancio ufficiale, nonostante le indiscrezioni che ci sono arrivate in questi ultimi mesi. Nel mese di agosto 2021 avremo modo di confermare le specifiche tecniche anticipate ormai qualche settimana fa. Rimanete connessi per ulteriori informazioni nelle prossime settimane.