MediaWorld inaugura il mese di Giugno con una nuovissima campagna promozionale, pensata per tutti gli utenti che, in occasione degli ormai imminenti Europei di Calcio, vogliono cambiare il proprio televisore, buttandosi a capofitto su un modello più recente.

Il volantino corrente è attivo ovunque sul territorio nazionale, come anche sul sito ufficiale dell’azienda (con spedizione a pagamento indipendentemente dalla cifra raggiunta), fino al 10 giugno. Il Tasso Zero, se interessati, potrà essere richiesto solamente nel momento in cui si supereranno i 199 euro di spesa, anche in questo caso indistintamente dalla categoria merceologica effettivamente coinvolta.

MediaWorld: il volantino riserva sorprese grandiose

Il volantino MediaWorld, nonostante il forte focus sul mondo dei televisori, riserva piacevoli sorprese anche agli utenti che vogliono acquistare uno smartphone di ultima generazione. Nelle oltre 28 pagine della campagna si possono anche trovare Oppo Find X3 Pro a 1149 euro, iPhone 12 Pro 5G a 1249 euro, iPhone 12 Pro Max 5G (variante da 128GB) a 1229 euro, iPhone 12 Mini a 779 euro, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G a 1249 euro o Xiaomi Mi 11i a 699 euro, per quanto riguarda i top di gamma.

Scendendo verso fasce di prezzo maggiormente alla portata, ecco arrivare Oppo Reno 4Z a 249 euro, Oppo A53s a 179 euro, Samsung Galaxy A52 a 319 euro, Samsung Galaxy A72 a 449 euro, Galaxy A12 a 189 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 289 euro, Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 329 euro, Xiaomi Redmi 9A a 99 euro, TC 20 Pro a 499 euro o TCL 10 SE a 129 euro.

Tutte le altre offerte sono raccolte nelle pagine sottostanti.