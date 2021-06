ho. Mobile: le offerte sono 3 e arrivano a 100GB con servizio Riparti

Sono davvero tante le realtà che operano in un ambito spesso snobbato dagli utenti che cercano un gestore. Parliamo della branca dei gestori virtuali, piena ormai di tante aziende che riescono a dire la loro anche in maniera abbastanza dirompente. Tra queste una delle più importanti ed influenti è sicuramente ho. Mobile, soluzione che riesce ad offrire una discreta qualità grazie alle basi offerte dalla rete Vodafone.

Il gestore in questione può offrire ai nuovi clienti opportunità molto interessante sia per quanto riguarda i prezzi che per quanto concerne i contenuti. Sul sito ufficiale infatti sono presenti ben tre offerte, le quali riescono a completare il tutto con giga, minuti ed SMS. Inoltre tutte le offerte di ho. Mobile potranno beneficiare dell’opzione Riparti, la quale offrirà un grande beneficio. Tutti coloro che infatti termineranno il loro giga, potranno evitare di pagare costi aggiuntivi in automatico visto che tutto resterà bloccato. Nel momento in cui si vorrà ripartire, verrà applicato il piano del mese successivo.

ho. Mobile: ecco le tre offerte del mese di giugno

Per chi proviene da Fastweb, Iliad, CoopVoce, Poste Mobile e altri operatori MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 6,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per chi proviene da Iliad e alcuni MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 7,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per i clienti Wind TRE, Vodafone e Very Mobile: