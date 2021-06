La rete 4G presenta una falla di sistema che mette in pericolo tutti gli utenti. A rendere grave questo problema è proprio la natura della falla, che risulta praticamente impossibile da arginare. La rete 4G è la tecnologia per la connessione internet più utilizzata del mondo, il tutto nonostante il lancio delle nuove tecnologie 5G.

Questa combinazione di fattori rende questo problema una minaccia per la sicurezza di milioni e milioni di utenti. La situazione poi si fa ancora più preoccupante se si pensa che questa connessione è quella che è stata utilizzata di più in termini di tempo. Ma in cosa consiste questo problema che mette in pericolo la privacy di così tanti possessori di smartphone?

Falla 4G: ecco in cosa consiste la vulnerabilità della connessione

Questa falla nella rete 4G permette a chiunque di accedere alla connessione tra i provider e l’host; dopo aver effettuato l’acceso chiunque potrà sostituirsi al provider e in questo modo controllare tutti i dati in transito nella connessione. In questo modo le possibilità per il malintenzionato sarebbe veramente tantissime; qualora lo volesse, potrebbe persino recuperare i vostri dati riservati per poi ottenere l’accesso al vostro conto corrente.

In questo caso vedreste i vostri risparmi sparire nel nulla, senza che voi possiate intervenire in alcun modo. Come detto poi, questo problema non è di facile risoluzione; la soluzione migliore sarebbe quella di velocizzare il passaggio alla rete 5G. Quest’ultima infatti, oltre ad essere molto più veloce, risulta indubbiamente più sicura per gli utenti e i loro dati.