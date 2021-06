La modalità scura di Facebook Messenger è disponibile già da un po’ tempo, ma la sua attivazione, o disattivazione, prevede una procedura manuale che dovrà essere compiuta all’interno delle Impostazioni dell’applicazione.

Questa, tuttavia, non è l’unica modalità attraverso la quale la modalità scura, in genere e dove possibile, può essere attivata/disattivata. Sempre più applicazioni, infatti, stanno includendo la possibilità di adattare la modalità scura in base alle impostazioni di sistema. Scopriamo insieme i dettagli.

Facebook Messenger offrirà la modalità scura a livello di sistema

Questo significa che, ad esempio, se un utente ha impostato a livello di sistema l’attivazione della modalità scura solamente a partire da una certa ora del giorno, tutte le applicazioni che supportano l’attivazione della modalità scura a livello di sistema cambieranno il loro tema non appena il sistema operativo effettuerà il passaggio dalla modalità chiara a quella scura, appunto.

È stato un utente di Reddit ad affermare di aver già ricevuto l’aggiornamento di Facebook Messenger che ha introdotto l’opzione per attivare la modalità a livello di sistema. Al momento, tuttavia, i ragazzi di Android Police non sono riusciti a scovare l’opzione in questione nella versione Beta 315.0.0.11.119, che è l’ultima versione Beta disponibile di Facebook Messenger.

Pertanto, risulta anche difficile cercare di capire quando verrà rilasciato ufficialmente l’aggiornamento. A questo punto, non ci resta che attendere maggiori informazioni nei prossimi giorni/settimane. Noi ovviamente vi terremo informati, come sempre.