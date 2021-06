Le nuove offerte del volantino Expert fanno letteralmente tremare le dirette concorrenti della rivendita di elettronica, i prezzi sono bassi ed alla portata di ogni singolo consumatore sul territorio nazionale, grazie ad un SottoCosto molto vario ed apprezzato.

La campagna promozionale, data la natura della stessa, prevede scorte estremamente limitate a cui poter attingere per iniziare a risparmiare, di conseguenza si consiglia al solito una rapida decisione, onde evitare di restarne tagliati fuori. In parallelo, ricordiamo che gli acquisti risulteranno essere effettuabili anche sul sito ufficiale di Expert, con possibilità di ricevere la merce a domicilio, ma a pagamento. Il Tasso Zero, infine, potrà essere richiesto solo al superamento dei 199 euro di spesa.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram ufficiale, riceverete i migliori codici sconto da utilizzare gratis su Amazon.

Expert: ecco quali sono i nuovi prezzi speciali

I nuovi prezzi del volantino Expert toccano all’incirca tutte le categorie merceologiche della telefonia mobile, sebbene siano maggiormente predisposti verso la fascia medio-bassa della stessa. L’unico top di gamma interessante pare essere l’iPhone 12, nella variante con 128GB di memoria interna, effettivamente acquistabile a 759 euro.

Per il resto i modelli coinvolti toccano Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 11 Lite, Oppo Find X3 Lite, Vivo Y20s, Realme 7 o Xiaomi Redmi Note 10. Indipendentemente dal prodotto che sceglierete, ricordiamo essere commercializzato con garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre nel medesimo punto vendita di acquisto, oltre all’essere completamente no brand.

Maggiori informazioni in merito al volantino Expert sono raccolte direttamente nel nostro articolo, le potete scorrere aprendo le pagine che trovate in fondo.