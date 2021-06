Euronics segue direttamente le orme di Trony, proponendo una campagna promozionale che promette sconti fissi applicati su ogni acquisto, ponendo però importanti limitazioni sulla diffusione della suddetta soluzione sul territorio nazionale, o sito ufficiale.

Come purtroppo sempre più spesso Euronics ci ha abituati in passato, anche in questo caso gli acquisti non potranno essere completati dove si vorrà in Italia, ma sarà strettamente necessario recarsi personalmente in un negozio di proprietà del socio Euronics Bruno. Gli acquirenti interessati, ad ogni modo, potranno comunque approfittare del Tasso Zero, richiedibile al superamento dei 199 euro di spesa, con rateizzazione fissa diretta sul conto corrente bancario.

Euronics: quali sono i prezzi da non perdere

I prezzi da non perdere da Euronics soddisfano tutte le richieste degli utenti, da coloro che vorrebbero accedere ai top di gamma, sino a chi è disposto a spendere il minimo indispensabile per uno smartphone di ultima generazione.

Il prodotto più costoso è rappresentato dall’Apple iPhone 12, ultimo baluardo di una delle serie più amate di sempre, attualmente in vendita a 1109 euro nella sua variante no brand. Molto più interessanti, ed economici, sono invece i vari Oppo A74, Xiaomi Redmi Note 10S, Oppo A15, Motorola E6i, Samsung Galaxy A02s o Oppo A94, in vendita sempre a prezzi complessivamente accessibili, ed in linea con le aspettative.

Quanto scritto è solamente un piccolo estratto di ciò che effettivamente vi aspetta da Euronics, se volete conoscere da vicino la campagna promozionale, non dovete fare altro che ricorrere all’apertura delle pagine che abbiamo integrato per voi nell’articolo.