L’ormai arcinoto Green Pass Europeo sta per essere definitivamente attivato. Il Certificato Verde (questo il nome con cui è stato conosciuto dagli italiani, ma che ora diverrà a tutti gli effetti Green Pass), sarà implementato nelle prossime settimane per consentire ai cittadini dell’Unione Europea di muoversi liberamente all’interno dei Paesi UE.

Questo significa di fatto dire addio a quarantene obbligatorie, autoisolamenti e altre norme che andavano a limitare temporaneamente la libertà di movimento una volta arrivati a destinazione.

Il Green Pass verrà abilitato dal prossimo 1º luglio, come annunciato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi durante l’ultima conferenza sul tema. L’UE è pronta a implementare la funzionalità in ogni Stato membro, e nel nostro Paese sarà inserita all’interno dell’app IO, già nota ai cittadini per diverse funzioni, tra cui il Bonus Vacanze e il Cashback di Stato.

Green Pass: in cosa consiste e come ottenerlo

Il Green Pass permette di certificare che il cittadino in questione non sia vettore di contagio da Covid-19.

Come? Semplicemente attestando una tra le seguenti possibilità:

Il cittadino ha ricevuto la somministrazione del vaccino o dell’intero ciclo vaccinale (per i vaccini in due dosi). In questo caso il certificato ha durata di sei mesi dalla vaccinazione o dal termine del ciclo vaccinale.

Il cittadino ha effettuato un test molecolare o test rapido negativo entro le 48 ore precedenti alla partenza o all'evento (in caso di concerti e matrimoni, ad esempio).

La funzionalità dovrebbe comparire automaticamente nell’app, senza che i cittadini debbano fare particolari operazioni.