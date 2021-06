Le offerte di coop e ipercoop sono assolutamente da primato, gli utenti si ritrovano a poter accedere ad un lunghissimo elenco di promozioni assurde, con le quali è molto più semplice del previsto riuscire a risparmiare, godendosi anche prodotti di altissima qualità generale.

Il volantino, a differenza di quanto siamo stati abituati a vedere in passato, risulta essere disponibile solamente nei punti vendita fisici sul territorio nazionale, non sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. Gli acquisti possono essere completati recandosi personalmente in negozio, ricordando la presenza del Tasso Zero, con pagamento rateizzato solo a partire dai 199 euro, e l’essere completamente sbrandizzati, ovvero con aggiornamenti rilasciati dai produttori, non dagli operatori telefonici (più tempestivi, generalmente).

Non dimenticatevi delle nuovissime offerte Amazon, sapranno regalarvi sconti speciali e tutti i migliori coupon della giornata, sono raccolte in questo canale Telegram.

Coop e Ipercoop: quali sono i prezzi più bassi

I prezzi più bassi disponibili nel volantino di Coop e iPercoop, o comunque generalmente più interessanti, toccano l’intero segmento della telefonia mobile di ultima generazione. Il top di gamma coinvolto è il Motorola Razr, lo smartphone con display ripiegabile su sé stesso, attualmente commercializzato finalmente ad una cifra inferiore ai 1000 euro, e caratterizzato da prestazioni in linea con le aspettative.

Le altre proposte rientrano nei 500 euro di spesa, e coinvolgono Apple iPhone SE 2020, disponibile a 439 euro, passando poi anche per Oppo A94, acquistabile a 349 euro, come anche Xiaomi Mi 11 Lite, il cui prezzo finale non supera i 299 euro. Gli altri sconti sono racchiusi direttamente qui sotto.