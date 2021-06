Gli sconti del volantino comet stanno per scadere, avete ancora pochissimo tempo a disposizione per approfittare di prezzi sempre più interessanti, con offerte speciali mirate sull’acquisto di dispositivi di tecnologia di ultima generazione, a cifre sempre più accessibili ed abbordabili.

I clienti possono godere degli sconti in ogni negozio sul territorio nazionale, oppure affidandosi direttamente al sito ufficiale dell’azienda stessa. In questo secondo caso, lo ricordiamo, è prevista come al solito la spedizione gratuita presso il domicilio, solo nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro (senza vincoli sulle categorie merceologiche). Il Tasso Zero, invece, potrà essere richiesto quando la spesa supererà i 199 euro, ma dovrà essere approvato dalla finanziaria.

Comet: le offerte sono senza precedenti

Osservando da vicino la campagna promozionale possiamo scovare un buonissimo quantitativo di offerte e di promozioni, anche legate alla telefonia mobile di ultima generazione, o di fascia alta. I migliori prodotti in circolazione toccano infatti Samsung Galaxy S21+, disponibile all’acquisto a 849 euro (da aggiungere 150 euro di sconto promessi da Samsung), oppure sarà possibile avvicinarsi al mondo Apple, rappresentato perfettamente dall’accoppiato iPhone 12 Pro, acquistabile a 1099 euro, o iPhone 11, il cui prezzo si aggira attorno ai 719 euro.

Se vorrete invece ridurre le pretese, potrete trovare soddisfazione nei prodotti disponibili a meno di 400 euro, i quali potranno essere Wiko View 4, Motorola E7 Power, Xiaomi redmi Note 10S, Samsung Galaxy A72 o anche Oppo Reno 4.