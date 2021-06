Carrefour asseconda le richieste e le necessità dei consumatori italiani, attivando una campagna promozionale di tutto rispetto, condita con ottime offerte applicate sui prodotti di tecnologia generale più richiesti e desiderati del momento attuale.

Come al solito, gli acquisti non potranno essere completati online sul sito ufficiale, gli utenti saranno costretti a recarsi personalmente nei vari punti vendita per approfittare degli stessi identici prezzi. Tutti i prodotti vengono ad ogni modo commercializzati con garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre nelle stesse location, ma sopratutto saranno disponibili in versione no brand, ovvero gli aggiornamenti verranno effettivamente rilasciati dai produttori, non dagli operatori telefonici.

Se volete ricevere gratis sul vostro smartphone i migliori codici sconto Amazon, dovete iscrivervi subito a questo canale Telegram.

Carrefour: ecco i nuovi sconti speciali

Esattamente alla pari degli altri rivenditori, anche carrefour sta cogliendo l’occasione degli Europei di Calcio per vendere più televisori possibili, ecco quindi arrivare la possibilità di ricevere gratis la NOW Smart Stick con incluso 1 mese di visione del pacchetto Sport (il cui prezzo commerciale è inferiore ai 30 euro), a titolo gratuito con l’acquisto di uno dei modelli contrassegnati.

Nel caso in cui, invece, foste interessati agli smartphone di ultima generazione, potrete optare per un dispositivo di fascia media, dal prezzo inferiore ai 400 euro. I coinvolti rientrano tra Xiaomi Redmi Note 9, Motorola Moto G30, Samsung Galaxy A52, Alcatel 1SE o Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

Per ricevere maggiori informazioni in merito al volantino Carrefour discusso nell’articolo, dovete ricorrere all’apertura delle pagine che potete trovare incluse poco sotto.