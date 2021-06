Le offerte del volantino Bennet riducono di molto i prezzi di vendita della maggior parte dei prodotti effettivamente coinvolti, convincendo così gli utenti a completare l’acquisto, con l’obbligo però di recarsi personalmente in negozio, senza avere la possibilità di affidarsi direttamente al sito ufficiale.

Ogni singola riduzione attivata, e promessa, da Bennet, è disponibile, come anticipato, in esclusiva nei punti vendita fisici sul territorio, senza però porre alcuna limitazione territoriale. I prodotti sono tutti commercializzati con la canonica garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà necessariamente essere esercitata nella medesima location d’acquisto; è presente, nel caso in cui foste interessati, anche il Tasso Zero, con rateizzazione senza interessi al superamento dei 199 euro di spesa (da richiedere, previa approvazione).

Iscrivendovi gratuitamente a questo canale Telegram avrete la possibilità di ricevere gratis sul vostro smartphone i migliori codici sconto Amazon e potrete scoprire le migliori offerte.

Bennet: occasioni a non finire per tutti

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, a maggior ragione nei supermercati, Bennet ha deciso di focalizzare la propria attenzione verso i prodotti Apple di ultima generazione, riuscendo a scontare ben due smartphone a prezzi complessivamente accessibili per la maggior parte di noi. Il top di gamma è chiaramente l’iPhone 12, ultimo della famosa serie del brand, acquistabile a 799 euro; nel caso in cui, invece, si voglia cercare di risparmiare un pochino, si potrebbe optare per l’iPhone 11, il cui prezzo attuale si aggira attorno ai 599 euro (nella variante sempre da 128GB di memoria interna).

Discorso completamente differente per Xiaomi Redmi 9AT e Xiaomi Redmi Note 9, due smartphone decisamente più economici, appartenenti alla fascia bassa della telefonia mobile, il cui prezzi non supera i 159 euro.