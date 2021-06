Xiaomi non perde occasione per stupire il suo pubblico, e non solo. Il colosso cinese, dopo aver fatto parlare di se per la registrazione di alcuni brevetti secondo i quali potrebbe essere a lavoro su nuovi smartphone particolarmente innovativi, annuncia l’arrivo di una nuova tecnologia di ricarica grazie alla quale saranno sufficienti pochi minuti per ottenere il 100% di autonomia sul proprio smartphone.

Xiaomi: nuova ricarica rapida a 200W per raggiungere il 100% in pochi minuti!

Xiaomi ha recentemente presentato dei nuovi sistema di ricarica super rapida che saranno senza alcun dubbio ben accolti dagli utenti.

Attraverso il nuovo sistema di ricarica super rapida a 200W, Xiaomi permette di raggiungere il 100% di autonomia in soli 8 minuti partendo dallo 0%. Il colosso tramite un video dimostra la capacità della nuova tecnologia applicata a uno smartphone, in questo caso lo Xiaomi Mi 11 Pro, con batteria da 4000 mAh. La stessa tecnologia impiega soltanto un minuto per raggiungere il 10% e appena 3 minuti per ricaricare lo smartphone al 50%.

La ricarica rapida a 200W non è l’unica novità. Xiaomi mostra, infatti, anche un nuovo sistema di ricarica wireless a 120W tramite il quale lo smartphone può raggiungere il 100% di autonomia in soli 15 minuti.

L’azienda non ha fornito particolari dettagli sulle soluzioni adottate per la realizzazione della novità né ha offerto alcuna informazione in merito al lancio dei nuovi sistema di ricarica. L’arrivo ufficiale delle nuove tecnologie Xiaomi potrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane ma restano da scoprire le intenzioni dell’azienda. Nei prossimi giorni potrebbero emergere maggiori dettagli sulla data di lancio e su quelli che saranno i dispositivi compatibili.