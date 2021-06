Sembra che la pietà non esita più nel mondo della telefonia. Continua la guerra all’ultimo sangue tra i provider. Infatti Wind sembra stia cavalcando l’onda del rinvio di Iliad per la sua linea fissa. Grazie a Wind la Fibra non è mai costata così poco. È arrivata la promozione Super Fibra che, a un prezzo eccezionale, connette la casa e regala Amazon Prime. Ecco i dettagli.

Iliad non debutta con la linea fissa e Wind coglie l’opportunità

Brutta notizia per chi attendeva il debutto della linea fissa di Iliad. Purtroppo l’operatore francese ha comunicato che non sarà l’estate il momento in cui che entrerà nel mercato della Fibra. Ma se qualcuno che piange, c’è sempre chi se la ride. Pare che Wind abbia colto la palla al balzo proponendosi con una delle offerte per la linea fissa più competitive di sempre.

La promo Wind Super Fibra infatti è davvero eccezionale. Non solo garantisce una velocità di connessione fino 1 Gbps, ma, grazie al nuovo Modem Wi-Fi 6 incluso, in tutta la casa sarà stabile e veloce.

Inoltre, con l’attivazione di questa offerta Wind regala un anno di abbonamento ad Amazon Prime con incluso Prime Video e Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia.

Dettagli e costi di Super Fibra

L’offerta Wind Tre Super Fibra è davvero esagerata. Il prezzo di 24,99 euro al mese fa davvero gola e il bundle include:

Fibra ultraveloce con velocità garantita fino a 1 Gbps;

con velocità garantita fino a 1 Gbps; Modem Wi-Fi 6 ;

; 12 mesi di Amazon Prime ;

; attivazione gratuita.

Ovviamente, prima di sottoscrivere Wind Tre Super Fibra, vi consigliamo di verificare qual è la velocità disponibile al vostro indirizzo. È molto semplice e si può fare direttamente alla pagina di attivazione dell’offerta.

Gli utenti hanno tempo fino al 7 giugno 2021 per decidere se attivare questa speciale promozione. Inoltre, per qualsiasi informazione o richiesta aggiuntiva, è possibile contattare il servizio assistenza al numero gratuito 800996464. Altrimenti, inserendo il proprio numero di telefono, l’utente verrà comodamente ricontattato senza dover attendere il primo operatore disponibile.