WhatsApp è davvero un app spettacolare dove ogni giorno andiamo a scoprire delle funzioni nuove che ci consentono di comunicare in una maniera sempre più efficace. La nuova funzione di cui parleremo oggi pare essere sconosciuta a diverse persone, ma permette di evitare una delle operazioni più noiose in assoluto. Stiamo parlando della memorizzazione su WhatsApp di un numero per inviare messaggi.

Per andare ad inviare un messaggio su WhatsApp, teoricamente, serve avere il numero di telefono della persona a cui vogliamo scrivere, ma comunque non è sufficiente, perché bisogna memorizzarlo sul telefono. Questo è sicuramente noioso, poiché si perde tempo e perché andremo a salvare un numero che probabilmente non ci servirà più se si parla, ad esempio di affari.

WhatsApp: una funzione utile di cui non potrai fare a meno

Riguardo questo punto di vista, gli SMS sono molto efficienti, dato che si può inviare un messaggio breve anche senza salvare un numero. Tuttavia, in WhatsApp anche si può fare, e tutto si riconduce all’utilizzo del QR code.

Di fatto, ogni profilo WhatsApp ha il suo QR code: per scoprire qual è si deve andare sull’app e andare sui tre puntini in alto, dopo su Impostazioni. Cliccando apriremo una nuova finestra, e accanto alla foto e al nome del profilo c’è un quadratino, ed è il QR code. Inquadrandolo con la telecamera dello smartphone, si ha accesso al profilo corrispondente e si possono inviare i messaggi, anche senza sapere il numero.

Chi ha scoperto questa funzione non ne può più fare a meno, poiché è davvero estremamente geniale. Infatti, basti pensare che basta condividere un QR code per chattare con un numero, così da evitare tutti i vari procedimenti che si dovevano fare prima.