Vodafone: nuove offerte per il mese di giugno fino a 100GB

In tanti stavano aspettando l’estate per sottoscrivere la loro nuova offerta mobile, senza sapere che alcune campagne sono già partite. Vodafone, oltre alle nuove offerte dedicate ai nuovi clienti, ha lanciato una campagna winback, ovvero dedicata ai suoi ex clienti.

Sono nate pertanto delle promozioni già visto in passato ma che presentano un prezzo totalmente diverso. Ci sono infatti tre offerte di vecchia data che ora potrebbero spingere molte persone a ritornare sui propri passi.

Vodafone: nuove offerte anche a giugno con tanti contenuti

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited