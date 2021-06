Dopo la presentazione del suo dispositivo di fascia alta, il flagship Vivo X60 Pro, dotato di connettività 5G, uno Snapdragon 870 e di un Display Ultra O Amoled da 6.56″, l’azienda è fiera di annunciare una partnership molto importante, sia per il marchio che per i dispositivi stessi. Si tratta di una collaborazione avviata tra Vivo e la eSerie a Tim|Fifa21, per promuovere la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione nel mondo della tecnologia per gamer e appassionati di eSports.

Una partnership con gli eSports

In vista della fase finale della competizione, Vivo ha rinnovato il suo interesse in questo settore, grazie ad una collaborazione che riguarda sia Vivo X60Pro 5G, che Y725G.

Lindoro Ettore Patriarca, Direttore Retail e Marketing di vivo in Italia ha affermato che “La tecnologia fa parte della vita quotidiana ed è diventata anche il mezzo attraverso il quale esprimere le proprie passioni, viverle intensamente e poterle raccontare alle persone vicino a noi. Vivo, grazie alla tecnologia dei nuovi vivo X60Pro 5G e Y72 5G con eSerie A TIM | FIFA21 condivide le passioni degli italiani e li accompagna in un percorso sempre coinvolgente, immersivo e divertentissimo”.

Una partnership che si estende anche alla Final Eight, avvenuta in occasione del Pre-Show powered by Vivo, che ha permesso di rivivere il cammino degli 8 club qualificati per la finale. La manifestazione è andata in onda sul canale ufficiale Twitch della eSerie A Tim, con una riassunto delle precedenti fasi del torneo, interviste e impressioni dei protagonisti.

Se volete avere maggiori info sui nuovi device presentati da Vivo potete trovare informazioni e specifiche tecniche a questo link, mentre rimanete sintonizzati per non perdervi le ultime novità nel mondo della tecnologia e del gaming!