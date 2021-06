La campagna promozionale di Trony è cambiata, ed ha portato con sé incredibili novità, nonché possibilità di risparmio per la maggior parte dei consumatori che si avvicinerà alla telefonia mobile, o comunque al mondo dell’elettronica generale, per acquistare prodotti di ultima generazione.

Il volantino nasce per essere disponibile ovunque in Italia, ciò sta a significare che sarà possibile recarsi dove si vuole senza distinzioni o differenziazioni particolari, riuscendo a godere ugualmente della medesima campagna promozionale. In parallelo, è importante ricordare che gli stessi acquisti non saranno possibili sul sito ufficiale, come sempre previsto da Bennet.

Trony: il volantino è veramente assurdo

Il volantino Trony, con l’avvicinarsi degli Europei di Calcio, cerca in tutti i modi di convincere gli utenti all’acquisto di un nuovo televisore. L’idea è quindi di garantire un buono sconto del valore di 40 euro, ogni 100 euro di spesa effettuata, solo nel momento in cui si dovesse scegliere un modello della suddetta categoria, del valore superiore ai 599 euro.

In caso contrario, il buono sarà pari a 20 euro ogni 100 euro di spesa; la ricezione sarà immediata, non sarà necessario attendere un intervallo temporale di alcun tipo, sebbene comunque la spesa sarà da effettuare in un secondo momento (bisognerà tornare un’altra volta da Trony). I coupon sono ovviamente cumulabili, se spenderete 600 euro ne riceverete 6, e così via.

