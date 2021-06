Pare che TIM stia per andare ad assumere 750 risorse grazie ad un accordo con le parti sindacali e Unindustria per la fine del 2022. Il nuovo contratto di espansione prevede l’inserimento di unità in diversi step, con tanto di percorsi di formazione e di riqualificazione del personale che occuperà diversi livelli. La notizia si è diffusa rapidamente, e pare che sia portando anche maggiore popolarità all’azienda.

La suddetta che, come ben sappiamo, è considerata leader nel settore, è decisamente stabile per quanto concerne offerte di carriere e prospettive professionali. Quindi, si andrebbe a trattare di un approdo realmente importante per chi ne avrà l’occasione. L’accordo tra le parti è stato fondamentale: l’opportunità consentirà alle varie aziende di avere vantaggi nelle assunzioni, e il ciclo si completerà per la fine del 2021.

TIM, assunzioni in arrivo: saranno 750