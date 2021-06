Tik Tok Italia ha un nuovo re, e si chiama Khaby Lame. Il ragazzo, nel giro di pochi mesi il giovane è riuscito a sedersi sul trono del Titoker più seguito d’Italia, superando anche un colosso a livello mondiale come Mark Zuckerberg. Proprio il sorpasso sul patron di Facebook e Instagram ha sancito la definitiva fama del ragazzo che grazie ai sui divertenti video sta raggiungendo una fama di livello mondiale.

L’idea che ha permesso di raggiungere questi livelli, è tanto semplice quanto geniale; Khaby infatti crea reazioni ai video più assurdi di Tik Tok, dimostrando quanto possa essere semplice risolvere il problema che si è andato a creare. Video semplici, ma molto divertenti che hanno permesso a Khaby di diventare una “star” di fama mondiale.

Tik Tok: quanto guadagna Khaby Lame grazie al social?

La domanda a questo punto diventa lecita, quanto guadagna un Tiktoker? Com’è facile intuire, un content creator sul social media guadagna in base alle visualizzazioni che riesce ad ottenere. Ogni nazione, anche in base alla popolazione del paese, ha un diverso numero di utenti necessario per poter monetizzare.

In Italia il valore è di un euro per ogni 100 mila visualizzazioni, cifra che scende quando si tratta di switch e di duetti. Facendo un rapido calcolo dunque Khaby potrebbe guadagnare tra i 300 e i 500 euro per un singolo video. Una cifra davvero niente male per un video di pochi secondi. Per di più la fama del giovane è in ascesa, non è da escludere dunque che presto i guadagni del ragazzo possano facilmente aumentare.