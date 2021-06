Ancora brutte notizie dal mondo della telefonia mobile. Le pulizie di primavera iniziate da WindTre ai danni di chi ha ancora attive offerte 3 Italia continuano anche con l’estate. Infatti WindTre ha in sembro una brutta sorpresa per gli ex clienti 3 Italia. Dal 28 giugno alcune offerte 3 saranno eliminate dall’operatore.

Se per alcuni utenti la fusione di Wind con 3 Italia ha giovato, per alti invece sta diventando un vero e proprio incubo. Vediamo allora insieme le offerte 3 che WindTre non renderà più disponibili ai clienti.

WindTre cancellerà ancora altre offerte 3 Italia

WindTre attraverso un comunicato ufficiale ha fatto sapere che, a partire dal 28 giugno 2021, diverse offerte 3 Italia non saranno più disponibili. I clienti oggetto di questa rimodulazione saranno contattati dall’operatore per avviare tutti i procedimenti del caso e le relative alternative.

Non è sicuramente un periodo felice per i clienti provenienti dall’ex brand 3 con offerte ancora attive. Nella logica delle grandi rimodulazioni, WindTre ha deciso di fare un po’ di ordine tra le vecchie offerte.

A cadere nella tagliola sono diverse offerte 3 Italia ancora attive che non saranno più disponibili. Per chiarezza vi citiamo uno stralcio del comunicato ufficiale di WindTre:

“Le offerte e promo di seguito riportate non saranno più disponibili: Ricaricati con 3, Promo 9000, 5 Forever, Summer Power, promo SMS giornaliera, Gente di 3 Offerta Attivazione, Duetto San Valentino, tutte le Naviga 3, Welcome to Italy, Top Time, tutte le Free Time, Insieme, No Distance, Europe Pass, World Pass, Super SMS, VideoNoi, Ric Mia&Tua Sempre, tutte le X-Series, tutte le International 3, Notti di 3, 3Eurotariff, Internet Pass, Opzione Pupillo Everyday, tutte le Bonus Internet, tutte le Tua, tutte le Raddoppia la Ricarica, tutte le Voce e video, tutte le ALL-IN International, 100 GIGA mensile, 100 GIGA Super, 5 GIGA per te, tutte le tariffe Super, le agevolazioni per le chiamate internazionali di Super 0 mondo e le promozioni che prevedono bonus di traffico in omaggio. Tutti i bonus di credito o traffico promozionale già maturati scadono dalla decorrenza della modifica. Inoltre, i servizi Ricarica Facile e Ricarica Always on non saranno più disponibili“.

Insomma, una berla sberla! Con molta pazienza meglio controllare se la propria è indicata nell’elenco e attivarsi il prima possibile con tutte le specifiche e le relative agevolazioni del caso.