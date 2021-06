In occasione della conferenza al Computex 2021, Nvidia ha svelato e presentato ufficialmente due nuovi prodotti della linea gaming per quest’anno: si tratta di due nuove schede video di fascia alta, rispettivamente la RTX 3070 Ti e la RTX 3080 Ti. Due schede che andranno a sostituire i “vecchi modelli”, con la speranza che possano diventare effettivamente disponibili per gli utenti a prezzi adeguati al mercato.

Specifiche tecniche e disponibilità

Le due schede presentano delle caratteristiche simili ai loro predecessori, ma potenziate per offrire un po’ di prestazioni in più. Qui di seguito le specifiche tecniche:

RTX 3080 Ti

Streaming Multiprocessors 80 CUDA cores 10,240 RT cores 80 Tensor cores 320 Boost clock 1.665MHz Memoria video 12 GB GDDR6X Larghezza della banda di memoria 912 GB/s Consumi 350W Prezzo di listino (USA) $1,199

RTX 3070 Ti

Streaming Multiprocessors 48 CUDA cores 6,144 RT cores 48 Tensor cores 192 Boost clock 1.770MHz Memoria video 8 GB GDDR6X Larghezza della banda di memoria 608 GB/s Consumi 290W Prezzo di listino (USA) 599$

Ci sono anche tante novità relative ai nuovi e vecchi giochi: è stato annunciato il supporto ufficiale al DLSS per Red Dead Redemption 2, il supporto al Ray Tracing e al DLSS per diversi giochi in VR, tra i quali spicca No Man’s Sky o Into The Radius.

Prezzi e disponibilità

Le due nuove schede grafiche appena annunciate saranno disponibili rispettivamente:

RTX 3080 Ti, il 1 giugno al costo di 1199$;

RTX 3070 Ti, il 10 giugno al costo di 599$.

Non manca molto alla disponibilità della 3070 Ti, che senza dubbio tra le due potrebbe essere quella più interessante sia a livello di costi che di prestazioni in ambito Full Hd competitivo o anche 1440p.

Restate sintonizzati per non perdervi le ultime novità nel mondo della tecnologia e del gaming!