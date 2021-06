Secondo un rapporto di Bloomberg, il successore del popolare Nintendo Switch dovrebbe essere rivelato prima dell’E3, che si svolgerà dal 12 giugno al 15 giugno, e potrebbe essere rilasciato già a settembre 2021. Tuttavia, ora abbiamo una data leggermente più concreta di quando la console potrebbe essere annunciata.

Nick Baker ha affermato in un podcast che la Nintendo Switch Pro potrebbe essere annunciata giovedì, ma ha avvertito che la data potrebbe essere posticipata, come è successo in passato. Sappiamo che la probabilità che la Nintendo Switch Pro venga rivelata presto è alta e, secondo quanto riferito, un elenco per la console è stato avvistato su Amazon Mexico prima di essere ritirato.

Nintendo Switch Pro: potremo saperne di piú a breve

Come di solito, è stato catturato uno screenshot dell’elenco “New Nintendo Switch Pro” prima che venisse rimosso (anche se le persone suggeriscono che lo screenshot è stato modificato in qualche modo). Sebbene questa non sia in alcun modo una conferma dell’esistenza della console, Amazon Mexico ha fatto trapelare alcuni giochi legittimi in passato.

Nintendo Switch Pro fungerà da aggiornamento di fascia media dell’hardware Switch esistente e presumibilmente avrà uno schermo OLED da 720p. Sarà in grado di trasmettere con una risoluzione 4K quando è collegato a una TV e potrebbe persino utilizzare la tecnologia DLSS di Nvidia.

Si dice che Nintendo Switch Pro avrà un prezzo più alto rispetto allo Switch originale e sostituirà il modello attuale che sarà gradualmente eliminato nel tempo. La Nintendo Switch Lite sarà quindi più un sistema entry-level. Si spera che scopriremo presto piú dettagli sul tanto atteso aggiornamento per la Switch.