La scelta dell’applicazione per il meteo può sembrare semplice, ma scegliere quella più adatta alle proprie esigenze può essere fondamentale. Sia lo store di Apple che il Google Play Store di Android presentano tantissime applicazioni diverse in base alle esigenze dell’utenza; scegliere un servizio che non presenti bug o malfunzionamenti è dunque fondamentale per non trovarsi in situazioni sgradevoli legate anche alla possibile presenza di virus nelle applicazioni. Ma come scegliere il servizio migliore per le vostre esigenze? Non preoccupatevi, vi aiutiamo noi.

Meteo: ecco quali sono le migliori App disponibili

Per aiutarvi nella scelta della migliore applicazione per le previsioni meteo in base alle vostre esigenze ecco una liste dei migliori servizi disponibili; le funzioni variano da applicazioni che utilizzano il sistema satellitare fino a quelle che utilizzano anche solo una foto. Scopriamole insieme.

3B Meteo: Applicazioni che fa della solidità il suo punto di forza soprattutto in relazione alle dirette concorrenti. Grazie a questa applicazione è persino possibile avere una previsione meteo da una semplice fotografia.

AccuWeather: Servizo costantemente aggiornato che permette agli utenti di avere sempre informazioni precise e puntuali sul tempo che farà nella giornata.

Meteo & Radar: Il servizio messo a disposizione da questa applicazione è stato anche premiato per la sua affidabilità. Inoltre AccuWeather viene costantemente aggiornato per maniere il servizio sempre al meglio.