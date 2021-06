L’operatore telefonico virtuale di TIM Kena Mobile è decisamente “on fire” e ha deciso di offrire tre offerte molto interessanti ai suoi utenti. Si tratta di promo complete, le quali possono permettere agli utenti anche di accedere ad un’importante iniziativa. Infatti, andando ad invitare un amico in Kena, potrà avere un rimborso di 2 euro ogni mese per tutto il tempo che utilizza il gestore.

“Inserisci il Codice “YOUeME” prima di completare il tuo ordine online o indicalo all’Operatore del Negozio o del 181. Riceverai un altro codice da fornire ad un amico. Non appena anche il tuo amico porterà il suo numero e diventerà Cliente Kena, dopo ogni rinnovo della vostra offerta, riceverete entrambi un rimborso di 2 euro ogni mese per tutta la durata della vostra permanenza in Kena; in caso di cessazione di una delle linee 2 linee You&Me perderete entrambi il diritto al rimborso mensile“.

Kena Mobile: le offerte che battono Iliad

Offerta per i nuovi numeri:

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 50 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps Costo mensile: soli 7,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione 4,99 euro SIM e consegna gratuita

Per clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Nuovi numeri e altri MVNO:

verso tutti i gestori 100 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps Costo mensile: soli 9,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione SIM e consegna gratis

Per tutti gli operatori: