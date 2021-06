Apple prevede di adottare la tecnologia OLED per display in “alcuni” modelli di iPad il prossimo anno. La societá sta seguendo la stessa strada percorsa per la recente adozione della tecnologia mini-LED nel suo iPad Pro da 12,9 pollici di fascia alta, secondo un rapporto dell’ETNews coreano.

Il rapporto, citando fonti del settore, afferma che Apple utilizzerà i display OLED invece degli LCD in alcuni modelli di “iPad” a partire dal 2022. Il rapporto non specifica quali modelli di “iPad” passerebbero dalla tecnologia LCD a quella OLED.

iPad: Apple potrebbe annunciare i prossimi modelli a breve

Il noto analista Apple Ming- Chi Kuo ha riferito che l’iPad Air di fascia media verrà aggiornato con un display OLED il prossimo anno. Apple attualmente utilizza display OLED per iPhone di fascia alta e tutti i modelli di Apple Watch, mentre le restanti famiglie di prodotti continuano a utilizzare la tecnologia LCD.

I display OLED nei prodotti Apple sono attualmente forniti da Samsung e LG, ed ETNews ritiene che i due fornitori forniranno anche display OLED per i futuri iPad. Il mese scorso, Apple ha introdotto un nuovissimo ‌iPad Pro‌ da 12,9 pollici con tecnologia mini-LED, che, rispetto all’LCD, offre neri più profondi, contrasto migliorato e luminosità più elevata. Si prevede che Apple continuerà ad adottare la tecnologia dei display mini-LED con i nuovi modelli di MacBook Pro già quest’anno.

L’iPad è il tablet più venduto al mondo con vendite di circa 50 milioni all’anno, quindi stare al passo con la domanda potrebbe essere una vera sfida. Soprattutto con Samsung che sta realizzando display OLED a 120Hz per i prossimi iPhone 13 e iPhone 13 Pro