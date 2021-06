Ci si può fidare ancora di qualche operatore telefonico? Tutta la trasparenza, annunciata attraverso reclame ben studiate, può essere cancellata con un colpo di spugna? Purtroppo molti clienti Iliad sono a rischio rimodulazioni e aumenti. Infatti l’operatore francese ha da poco rinnovato le sue Condizioni Generali di Contratto. Ecco tutti i dettagli e chi può essere in pericolo. Prima di sottoscrivere un’offerta con Iliad o qualsivoglia operatore è bene prestare molta attenzione.

Iliad e la modifica delle Condizioni Generali di Contratto

“Iliad si riserva il diritto di apportare modifiche al Contratto, comprese le condizioni economiche (con espressa esclusione di quelle relative alle offerte esplicitamente applicate ‘Per Sempre‘) per i seguenti giustificati motivi e in maniera proporzionata […]”.

Sono questi i nuovi termini inseriti nelle Condizioni Generali di Contratto da poco aggiornate da Iliad. L’operatore, avvalendosi della Legge che glielo consente, potrà altresì modificare nel corso del tempo i prezzi tariffari di alcune promozioni. Ovviamente, come specificato nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale nella sezione “Trasparenza Tariffaria”, non saranno toccate le offerte con l’indicazione specifica “Per Sempre“.

Ci teniamo a precisare che Iliad, da questo punto di vista, fin dal suo debutto in Italia è stata molto chiara in merito. Infatti da sempre ha precisato che offerte senza un’indicazione specifica, potrebbero subire aumenti e rimodulazioni. Ma quali sono quelle che potranno essere modificate in futuro?

Le offerte che in futuro potranno subire rimodulazioni e aumenti

Iliad, nel suo comunicato, ha anche specificato quali saranno le offerte che, attivate dal 25 maggio 2021 compreso, potranno subire in futuro rimodulazioni o aumenti.

Nello specifico le nuove Condizioni Generali di Contratto potranno essere applicate da Iliad alle seguenti offerte:

Flash 120 a 9,99 euro;

a 9,99 euro; Giga 120 a 9,99 euro;

a 9,99 euro; Giga 80 a 7,99 euro.

Tuttavia la promozione Iliad Flash 120, attivabile in questi giorni sul sito ufficiale dell’operatore, manterrà il suo prezzo promozionale perché rientra tra quelle garantite “Per Sempre“. In pratica tutti coloro che in questi giorni, dopo il 25 maggio, hanno attivato questa offerta possono dormire sonni tranquilli.