Iliad e le due offerte da 120 e 80GB, il 5G è gratis solo con una delle due

Quando tutto sembrava ormai fermo e già ben definito per i prossimi mesi, Iliad ha fatto vedere ancora qualcos’altro. Il noto gestore proveniente dalla Francia è stato infatti in grado di dimostrare quanto sia vincente il suo progetto. Gli ultimi tre mesi hanno messo infatti sul fuoco molta carne, la quale è finita immediatamente tra le fauci degli utenti affamati e in cerca di un nuovo provider.

La grande offerta da 100 giga con il 5G gratuito è stata lanciata durante lo scorso mese di marzo per 30 giorni. In seguito è stata confermata anche ad aprile, cambiando nome e diventando disponibile in pianta stabile sul sito ufficiale del gestore. Oggi Iliad sorprendere gli utenti aggiungendo una nuova offerta, la quale risulta inedita nel mondo degli smartphone. Oltre a questa, ce n’è un’altra che durerà pressappoco un mese con contenuti da favola e ancora con il 5G gratis per tutti.

Iliad lancia ufficialmente l’offerta da 120 giga insieme a quella da 80 giga: ecco i costi

Le ultime notizie provenienti da casa Iliad hanno fatto acquisire punti al gestore. Infatti sono nate due offerte strepitose che nessuno avrebbe mai previsto per questo mese di giugno. In realtà già dallo scorso mese di maggio sono disponibile ma il vero boom si vivrà proprio durante questo nuovo mese.

La Flash 120 e la Giga 80 sono molto simili dal punto di vista dei minuti e degli SMS, illimitati in entrambi i casi. La prima poi offre 120 giga per la navigazione sul web in 5G gratis, mentre la seconda 80 giga con il 4G. I prezzi sono rispettivamente di 9,99 e 7,99 € al mese per sempre. Ricordiamo che la prima scadrà tra circa 30 giorni.